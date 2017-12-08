ГПУ возбудила дело из-за обыски здания Минюста работниками НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.
Лысенко сообщил, что в Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью заместителя министра юстиции.
"В заявлении указывается на проведение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции Украины по адресу: ул. Архитектора Городецкого, 13 в г.. Киеве.
В заявлении также указывается на то, что обыск был проведен в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины.
По данному факту Генеральной прокуратурой Украины внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство", - написал он.
Как сообщал УНН, Минюст требует от Генпрокурора Ю.Луценко дать правовую оценку обыска со стороны НАБУ.
В НАБУ назвали обыски в Минюсте неотложными следственными действиями.
Напомним, сегодня утром сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.