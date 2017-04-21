ГПУ попросила МВС ініціювати позбавлення А.Артеменка українського громадянства

"ГПУ направила відповідний лист (щодо позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка - ред.), за підписом Генерального прокурора Ю.Луценка, на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - сказала Л.Сарган.

Вона пояснила, що Генпрокурор у своєму листі просить А.Авакова звернутися до керівництва ДМС з проханням ініціювати перед Президентом України позбавлення громадянства України нардепа Андрія Артеменка у зв’язку з тим, що він має ще й громадянство Канади.

"...зібрано достатньо доказів про наявність канадського паспорта у пана Артеменка", - наголосила Л.Сарган.

Вона нагадала, що подвійне громадянство заборонено Конституцією України.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”. Крім того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із А.Артеменка.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен брав участь у передачі екс-раднику президента США з безпеки Майклу Флінну плану врегулювання ситуації в Україні і подальшого зняття санкцій з РФ. У цьому контексті називається ім'я народного депутата Андрія Артеменка.

М.Коен підтвердив зустріч у Нью-Йорку з народним депутатом України Андрієм Артеменком, проте категорично заперечив інформацію про передачу ним документів до Білого дому, що стосуються "мирного плану" щодо України.