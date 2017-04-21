ГПУ попросила МВД инициировать лишение А.Артеменко украинского гражданства

"ГПУ направила соответствующее письмо (о лишении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко - ред.), за подписью Генерального прокурора Ю.Луценко, на имя министра внутренних дел Арсена Авакова", - сказала Л.Сарган.

Она пояснила, что Генпрокурор в своем письме просит А.Авакова обратиться к руководству ГМС с просьбой инициировать перед Президентом Украины лишение гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко в связи с тем, что он имеет еще и гражданство Канады.

"... собрано достаточно доказательств о наличии канадского паспорта у господина Артеменко", - отметила Л.Сарган.

Она напомнила, что двойное гражданство запрещено Конституцией Украины.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене за "план Артеменко". Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменко.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

М.Коэн подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающихся "мирного плана" по Украине.