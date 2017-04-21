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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21708 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83143 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142349 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113301 просмотра

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11 марта, 13:46 • 110447 просмотра

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ГПУ попросила МВД инициировать лишение А.Артеменко украинского гражданства

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с официальным письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу лишения украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ направила соответствующее письмо (о лишении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко - ред.), за подписью Генерального прокурора Ю.Луценко, на имя министра внутренних дел Арсена Авакова", - сказала Л.Сарган.

Она пояснила, что Генпрокурор в своем письме просит А.Авакова обратиться к руководству ГМС с просьбой инициировать перед Президентом Украины лишение гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко в связи с тем, что он имеет еще и гражданство Канады.

"... собрано достаточно доказательств о наличии канадского паспорта у господина Артеменко", - отметила Л.Сарган.

Она напомнила, что двойное гражданство запрещено Конституцией Украины.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене за "план Артеменко". Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменко.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

М.Коэн подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающихся "мирного плана" по Украине.

Украинские Национальные Новости

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