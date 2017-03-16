ГПУ поки не отримала документів з поліції щодо В.Парасюка – Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Генеральна прокуратура України поки не отримувала офіційних документів від поліції Донеччини щодо зняття депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
"Офіційних документів Генеральна прокуратура України від поліції Донеччини щодо В.Парасюка ще не отримувала",- сказала Л.Сарган.
При цьому вона уточнила, що поки не прийнято рішення про передачу справи щодо В.Парасюка з МВС до ГСУ ГПУ.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко у четвер, 16 березня заявив жиурналістам, що ще не отримував інформації від МВС про причетність народних депутатів України до злочинів, скоєних в ході блокади Донбасу.