ГПУ поки не отримала документів з поліції щодо В.Парасюка – Л.Сарган

"Офіційних документів Генеральна прокуратура України від поліції Донеччини щодо В.Парасюка ще не отримувала",- сказала Л.Сарган.

При цьому вона уточнила, що поки не прийнято рішення про передачу справи щодо В.Парасюка з МВС до ГСУ ГПУ.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко у четвер, 16 березня заявив жиурналістам, що ще не отримував інформації від МВС про причетність народних депутатів України до злочинів, скоєних в ході блокади Донбасу.