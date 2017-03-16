ГПУ пока не получила документов из полиции по В.Парасюку - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины пока не получала официальных документов от полиции Донецкой области относительно снятия депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности народного депутата Владимира Парасюка. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Официальных документов Генеральная прокуратура Украины от полиции Донецкой области по В.Парасюку еще не получала", - сказала Л.Сарган.
При этом она уточнила, что пока нет решения о передаче дела в отношении В.Парасюка из МВД в ГСУ ГПУ.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 16 марта заявил журналистам, что еще не получал информации от МВД о причастности народных депутатов Украины к преступлениям, совершенным в ходе блокады Донбасса.