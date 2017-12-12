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ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо екс-ректора Мельника

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть апеляцію на рішення Бородянського районного суду Києва визнати невинним і виправдати колишнього ректора Національного університету державної податкової служби України Петра Мельника. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“Я не згоден зі справою ректора Мельника. Ми виграли до Вищого господарського суду і повернули це майно, яке було визнано незаконно приватизованим. У нас є докази, що він особисто давав вказівки свідкам про те, щоб приватизувати на користь його родини 4 тисячі квадратних метрів, але тим не менш, суд його звільнив. Ми підемо в апеляцію і я впевнений, що у нас є аргументи для того, щоб апеляційний суд все-таки визначив йому покарання”, — заявив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, суд визнав невинним у розтраті майна екс-ректора Нацакадемії ДПСУ Мельника.

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