ГПУ подаст апелляцию на решение суда в отношении экс-ректора Мельника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины подаст апелляцию на решение Бородянского районного суда Киева признать невиновным и оправдать бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.
“Я не согласен с делом ректора Мельника. Мы выиграли в Высшем хозяйственном суде и вернули это имущество, которое было признано незаконно приватизированным. У нас есть доказательства, что он лично давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4000 квадратных метров, но тем не менее, суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию и я уверен, что у нас есть аргументы для того, чтобы апелляционный суд все-таки определил ему наказание”, — заявил Луценко.
Как сообщал УНН, суд признал невиновным в растрате имущества экс-ректора Нацакадемии ГНСУ Мельника.