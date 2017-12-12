ГПУ подаст апелляцию на решение суда в отношении экс-ректора Мельника

“Я не согласен с делом ректора Мельника. Мы выиграли в Высшем хозяйственном суде и вернули это имущество, которое было признано незаконно приватизированным. У нас есть доказательства, что он лично давал указания свидетелям о том, чтобы приватизировать в пользу его семьи 4000 квадратных метров, но тем не менее, суд его освободил. Мы пойдем в апелляцию и я уверен, что у нас есть аргументы для того, чтобы апелляционный суд все-таки определил ему наказание”, — заявил Луценко.

Как сообщал УНН, суд признал невиновным в растрате имущества экс-ректора Нацакадемии ГНСУ Мельника.