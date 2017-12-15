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ГПУ подала скаргу на відмову у домашньому арешті для Саакашвілі

ГПУ подала скаргу на відмову у домашньому арешті для Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України сьогодні подала до Апеляційного суду Києва скаргу на відмову Печерським районним судом столиці у задоволенні клопотання про обрання екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідна інформація міститься на сайті Апеляційного суду, передає УНН.

Як зазначається, скарга подана 15 грудня прокурором Олександром Говорущаком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ викликала на допит Саакашвілі на 18 грудня

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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