ГПУ подала жалобу на отказ в домашнем аресте для Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины сегодня подала в Апелляционный суд Киева жалобу на отказ Печерского районного суда столицы в удовлетворении ходатайства об избрании экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Соответствующая информация размещена на сайте Апелляционного суда, передает УНН.
Как отмечается, жалоба подана 15 декабря прокурором Александром Говорущаком.
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Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА М.Саакашвили.
Как сообщал УНН, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.