ГПУ планує конфіскувати ще 5 млрд грн Януковича та його оточення на початку 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі українських телеканалів заявив, що на старті наступного року заплановано спецконфіскувати ще 5 мільярдів гривень екс-президента Віктора Януковича та його оточення, повідомляє УНН.
“Ми маємо план ще 5 мільярдів гривень спецконфіскувати. На старті наступного року ми це зробимо”, — сказав він.
Генпрокурор також висловив сподівання, що цього разу уряд буде більш організованим у цьому питанні.
“А ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень щодо недбалості по тих, хто взяв кошти і не зможе донести їх до людей”, — сказав він.
Ю.Луценко також наголосив на тому, що має право вимагати аби наступного року всі кошти В.Януковича та його оточення “дійшли до людей”.
Як повідомляв УНН, Швейцарія ще на рік продовжила замороження активів Януковича.