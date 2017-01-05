ГПУ передала обвинувальний акт щодо О.Єфремова до суду на Луганщині – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральна прокуратура України передала обвинувальний акт щодо екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова до одного з місцевих судів Луганської області. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Мельников.
“Вони (прокуратура — ред.) передали (обвинувальний акт щодо О.Єфремова — ред.) на Луганщину... Місцевий (суд — ред.) Луганщини, як вони вважають, за місцем скоєння правопорушення”, — сказав адвокат.
Водночас, за словами О.Мельникова, поки що їм не відомо, в який саме суд Луганщини прокуратура передала обвинувальний акт стосовно О.Єфремова.
Нагадаємо, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.