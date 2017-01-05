ГПУ передала обвинительный акт в отношении А.Ефремова в суд в Луганской области - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала обвинительный акт в отношении экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова в один из местных судов Луганской области. Об этом сообщил УНН адвокат Александр Мельников.
"Они (прокуратура - ред.) передали (обвинительный акт в отношении А.Ефремова - ред.) в Луганскую область... Местный (суд - ред.) Луганской области, как они считают, по месту совершения правонарушения", - сказал адвокат.
Однако, по словам А.Мельникова, пока им не известно, в какой именно суд Луганской области прокуратура передала обвинительный акт в отношении А.Ефремова.
Напомним, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.