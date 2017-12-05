ГПУ передала до суду справу щодо екс-керівництва поліції Києва за злочини проти “Автомайдану”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань ГПУ передав до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника ГУ МВС у Києві — начальника кримінальної міліції, заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС Києва, а також заступника начальника відділу і двох оперуповноважених цього управління щодо незаконного затримання, насильства та пошкодження автомобілів активістів “Автомайдану” на вулиці Щорса в ніч з 22 на 23 січня 2014 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту на сторінці у Facebook.
Як поінформували у відомстві, 5 грудня обвинувальний акт щодо вказаних осіб був переданий до суду.
Зокрема, за інформацією відомства, дії колишнього заступника керівника столичної міліції кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України (організація вчинення, керівництво підготовкою і вчинення за попередньою змовою групою осіб перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки, організація завідомо неправдивих повідомлень про вчинення злочину та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням особи в тяжкому злочині).
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При цьому, зазначається, дії керівника та співробітників УБНОН ГУ МВС України в м. Києві кваліфіковано за ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, а саме перевищення влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням особи в тяжкому злочині.
Як повідомляв УНН, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершив розслідування кримінального провадження щодо організації побиття активістів "Автомайдану" 22 і 23 січня 2014 року із залученням співробітників "Беркуту" та "тітушок".