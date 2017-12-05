ГПУ передала до суду справу щодо екс-керівництва поліції Києва за злочини проти “Автомайдану”

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань ГПУ передав до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника ГУ МВС у Києві — начальника кримінальної міліції, заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС Києва, а також заступника начальника відділу і двох оперуповноважених цього управління щодо незаконного затримання, насильства та пошкодження автомобілів активістів “Автомайдану” на вулиці Щорса в ніч з 22 на 23 січня 2014 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту на сторінці у Facebook.