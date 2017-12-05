ГПУ передала в суд дело в отношении экс-руководства полиции Киева за преступления против "Автомайдана"

Как сообщили в ведомстве, 5 декабря обвинительный акт относительно указанных лиц был передан в суд.

В частности, по информации ведомства, действия бывшего заместителя руководителя столичной милиции квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (организация совершения, руководство подготовкой и совершение по предварительному сговору группой лиц превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия, организация заведомо ложных сообщений о совершении преступления и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением лица в тяжком преступлении).

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При этом, отмечается, что действия руководителя и сотрудников УБНОН ГУ МВД Украины в г. Киеве квалифицированы по ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины, а именно превышение власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц, сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия, заведомо ложное сообщение о совершении преступления и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением лица в тяжком преступлении.

Как сообщал УНН, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершил расследование уголовного производства по организации избиения активистов "Автомайдана" 22 и 23 января 2014 с привлечением сотрудников "Беркута" и "титушек".