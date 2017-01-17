ГПУ отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви В.Януковича про введення військ РФ в Україну (доповнено)

“Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 із проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна!”, — йдеться у повідомленні.

Генпрокурор наголосив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ. Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази держзради В.Януковича.