ГПУ отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви В.Януковича про введення військ РФ в Україну (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України отримала через офіційне представництво України офіційний лист секретаріату ООН із завіреної офіційною печаткою ООН фотокопію заяви екс-президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська Росії на територію України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 із проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна!”, — йдеться у повідомленні.
Генпрокурор наголосив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ. Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази держзради В.Януковича.