ГПУ получила от секретариата ООН фотокопию заявления В.Януковича о введении войск РФ в Украину (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины получила через официальное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с заверенной официальной печатью ООН фотокопией заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска России на территорию Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина!", - говорится в сообщении.
Генпрокурор отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены В.Януковича.