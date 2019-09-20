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ГПУ оскаржує рішення суду щодо завершення розслідування стосовно Клюєва

ГПУ оскаржує рішення суду щодо завершення розслідування стосовно Клюєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Генеральна прокуратура оскаржує рішення Печерського районного суду Києва про завершення розслідувань щодо екс-глави Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це в коментарі УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Так, зі слів Горбатюка, до ГПУ дійсно надійшла ухвала слідчого судді у двох кримінальних провадженнях, які розслідуються Управлінням, із зобов’язанням прийняти рішення, передбаченого ст. 283 КПК України, щодо завершення досудового розслідування. Начальник УСР ГПУ відзначив, що це вже не перше таке рішення суду.

"У даному випадку ми вважаємо таке рішення незаконним, і воно оскаржується. Такі повноваження не передбачені в Кримінальному процесуальному кодексі, і навіть Верховний Суд в одному своєму рішенні зазначив, що суд не має права зобов’язати слідчого до прийняття цих рішень. Тому ми, звичайно, оскаржуємо. Зобов’язати завершувати, коли людина в розшуку – тобто всі слідчі дії проведено, ми не можемо завершити, коли людина в розшуку. Тоді суддя має привести нам підозрюваного, напевно, і тоді ми завершимо", - сказав Горбатюк.

З його слів, підстав для завершення розслідування немає, якщо слідчі і прокурори вважають, що зібрали достатньо доказів.

"Тому ми за роз’ясненням звертаємось до суду в даному випадку, і ці рішення оскаржуються. Ми вважаємо, що має бути завершено направленням обвинувального акту до суду. Розкажіть, будь ласка, як нам знайти підозрюваного, щоб у ваш місячний термін завершити це розслідування", - додав він.

Додамо, раніше з’явилось рішення Печерського районного суду, яке зобов’язує Генеральну прокуратуру завершити розслідування кримінальних проваджень проти Андрія Клюєва до 5 жовтня.

Як повідомляв УНН, раніше в ГПУ заявили, що Клюєва затримають у разі повернення до України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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