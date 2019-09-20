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ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева

ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева

Киев  •  УНН

 • 18934 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Генеральная прокуратура обжалует решение Печерского районного суда Киева о завершении расследования в отношении экс-главы Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Так, по словам Горбатюка, в ГПУ действительно поступило постановление следственного судьи по двум уголовным производствам, которые расследуются Управлением, с обязательством принять решение, предусмотренное ст. 283 УПК Украины, по завершению досудебного расследования. Начальник УСР ГПУ отметил, что это уже не первое такое решение суда.

"В данном случае мы считаем такое решение незаконным, и оно обжалуется. Такие полномочия не предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе, а также Верховный Суд в одном своем решении отметил, что суд не вправе обязать следователя к принятию этих решений. Поэтому мы, конечно, обжалуем. Обязать завершать, когда человек в розыске - то есть все следственные действия проведены, мы не можем завершить, когда человек в розыске. Тогда судья должен привести нам подозреваемого, наверное, и тогда мы завершим", - сказал Горбатюк.

По его словам, оснований для завершения расследования нет, если следователи и прокуроры считают, что собрали достаточно доказательств.

"Поэтому мы за разъяснением обращаемся в суд в данном случае, и эти решения оспариваются. Мы считаем, что должно быть завершено направлением обвинительного акта в суд. Расскажите, пожалуйста, как нам найти подозреваемого, чтобы в ваш месячный срок завершить это расследование", - добавил он.

Добавим, ранее появилось решение Печерского районного суда, обязывающее Генеральную прокуратуру завершить расследование уголовных производств против Андрея Клюева до 5 октября.

Как сообщал УНН, ранее в ГПУ заявили, что Клюева задержат в случае возвращения в Украину.

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