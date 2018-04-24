ГПУ оскаржить рішення суду у справі Гречківського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України оскаржить рішення Печерського райсуду Києва, який скасував закриття провадження за фактом вчинення протиправних діянь працівниками правоохоронних органів під час розслідування кримінального провадження у стосовно члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.
“23.04.2018 Печерським районним судом м. Києва за результатами розгляду скарги адвоката члена Вищої ради правосуддя України рішення про закриття Генеральною прокуратурою України кримінального провадження за фактом вчинення протиправних діянь працівниками правоохоронних органів під час розслідування кримінального провадження стосовно вказаної особи, скасовано. В той же час судом проголошено лише резолютивну частину рішення без надання повного тексту відповідної ухвали, тобто без зазначення доводів та підстав прийняття такого рішення. Після отримання повного тексу судового рішення, буде вирішуватися питання щодо його оскарження”, — написав Лисенко.
Він зазначив, що раніше на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду заяви адвоката члена Вищої ради правосуддя України Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо фактів вчинення, на думку заявника, працівниками правоохоронних органів протиправних діянь під час розслідування кримінального провадження стосовно його клієнта.
“За результатами досудового розслідування, у рамках якого також перевірялися доводи, наведенні свідком, який раніше працював в органах прокуратури, та які свого підтвердження не знайшли, прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діях працівників правоохоронних органів ознак складу кримінальних правопорушень”, — зазначив Лисенко.
За його словами, одночасно з цим, Головною військовою прокуратурою показанням вказаного свідка надана правова оцінка щодо наявності в його діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, тобто введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу шляхом надання завідомо неправдивих показань. У подальшому до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором внесено відомості за даним фактом, а матеріали кримінального провадження за дорученням Генерального прокурора України направлено детективам Національного антикорупційного бюро України для здійснення досудового розслідування.
Нагадаємо, Генпрокуратура здійснювала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючого члена Вищої ради правосуддя Гречківського та його поплічника (посередника у заволодінні коштами) за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя відмовила Генеральній прокуратурі України в задоволенні клопотання про тимчасове припинення повноважень члена ВРП Гречківського.