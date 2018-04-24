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ГПУ обжалует решение суда по делу Гречкивского

Киев • УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины обжалует решение Печерского райсуда Киева, который отменил закрытие производства по факту совершения противоправных деяний сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного производства в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

ГПУ обжалует решение суда по делу Гречкивского

“23.04.2018 Печерским районным судом. Киева по результатам рассмотрения жалобы адвоката члена Высшего совета правосудия Украины решение о закрытии Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства по факту совершения противоправных деяний сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного производства в отношении указанного лица, отменено. В то же время судом провозглашено лишь резолютивную часть решения без предоставления полного текста соответствующего постановления, то есть без указания доводов и оснований принятия такого решения. После получения полного текса судебного решения, будет решаться вопрос о его обжалования”, — написал Лысенко.

Он отметил, что ранее на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по результатам рассмотрения заявления адвоката члена Высшего совета правосудия Украины Генеральной прокуратурой Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о фактах совершения, по мнению заявителя, сотрудниками правоохранительных органов противоправных деяний при расследовании уголовного производства в отношении его клиента.

“По результатам предварительного расследования, в рамках которого также проверялись доводы, приведенные свидетелем, ранее работавший в органах прокуратуры, и которые своего подтверждения не нашли, принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков состава уголовных правонарушений”, — отметил Лысенко.

По его словам, одновременно с этим, Главной военной прокуратурой показаниям указанного свидетеля дана правовая оценка о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины, то есть введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа путем предоставления заведомо ложных показаний. В дальнейшем в Единый реестр досудебных расследований прокурором внесены сведения по данному факту, а материалы уголовного производства по поручению Генерального прокурора Украины направлено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины для осуществления досудебного расследования.

Напомним, Генпрокуратура осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре Украины в удовлетворении ходатайства о временном прекращении полномочий члена ВРП Гречкивского.

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