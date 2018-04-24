ГПУ обжалует решение суда по делу Гречкивского

“23.04.2018 Печерским районным судом. Киева по результатам рассмотрения жалобы адвоката члена Высшего совета правосудия Украины решение о закрытии Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства по факту совершения противоправных деяний сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного производства в отношении указанного лица, отменено. В то же время судом провозглашено лишь резолютивную часть решения без предоставления полного текста соответствующего постановления, то есть без указания доводов и оснований принятия такого решения. После получения полного текса судебного решения, будет решаться вопрос о его обжалования”, — написал Лысенко.

Он отметил, что ранее на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по результатам рассмотрения заявления адвоката члена Высшего совета правосудия Украины Генеральной прокуратурой Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о фактах совершения, по мнению заявителя, сотрудниками правоохранительных органов противоправных деяний при расследовании уголовного производства в отношении его клиента.

“По результатам предварительного расследования, в рамках которого также проверялись доводы, приведенные свидетелем, ранее работавший в органах прокуратуры, и которые своего подтверждения не нашли, принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков состава уголовных правонарушений”, — отметил Лысенко.

По его словам, одновременно с этим, Главной военной прокуратурой показаниям указанного свидетеля дана правовая оценка о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины, то есть введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа путем предоставления заведомо ложных показаний. В дальнейшем в Единый реестр досудебных расследований прокурором внесены сведения по данному факту, а материалы уголовного производства по поручению Генерального прокурора Украины направлено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины для осуществления досудебного расследования.

Напомним, Генпрокуратура осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия Гречкивского и его подельника (посредника в завладении средствами) по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре Украины в удовлетворении ходатайства о временном прекращении полномочий члена ВРП Гречкивского.