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ГПУ оскаржила вирок Крисіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

ГПУ оскаржила вирок Крисіну

"Враховуючи, що призначене вказаній особі покарання за ч. 4 ст. 296 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, на підставі якої останнього звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та не є достатнім та необхідним для виправлення особи та попередження нових злочинів, Генеральною прокуратурою України 28.12.2017 внесено апеляційну скаргу на вказаний вище вирок Шевченківського районного суду міста Києва з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що суд досі не надав ГПУ повний текст вироку Крисіну. 

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва виніс умовний термін покарання одному із фігурантів справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Українські Національні Новини

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