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ГПУ обжаловала приговор Крысину

Киев • УНН

 • 8896 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда подозреваемого в убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрия Крысина. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

ГПУ обжаловала приговор Крысину

"Учитывая, что предназначено указанному лицу наказание по ч. 4 ст. 296 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, на основании которой последнего освобождены от отбывания наказания с испытанием, не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений, Генеральной прокуратурой Украины 28.12.2017 внесено апелляционную жалобу на указанный выше приговор Шевченковского районного суда города Киева по основаниям неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что суд до сих пор не предоставил ГПУ полный текст приговора Крысину.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева вынес условный срок наказания одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрию Крысин.

Украинские Национальные Новости

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