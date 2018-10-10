ГПУ: організатор замаху на Бабченка назвав прізвище замовника та фінансиста злочину

"Герман підтвердив не тільки існування списку (майбутніх жертв – ред.), він підтвердив свої контакти з організатором та фінансистом з РФ, прізвища відомі. Наші спецслужби вживають заходів для розшуку і затримання", - сказав Луценко.



Він зауважив, що завдяки професійним діям українських спецслужб вдалось ліквідувати один із завербованих російських злочинних центрів на території України. Але, за попередньою інформацією, такий центр був не один на території України.



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Як повідомляв УНН, слідство у кримінальному провадженні щодо готування замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка завершено.



Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.