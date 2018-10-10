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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125357 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165241 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151998 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140104 просмотра

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ГПУ: организатор покушения на Бабченко назвал фамилию заказчика и финансиста преступления

ГПУ: организатор покушения на Бабченко назвал фамилию заказчика и финансиста преступления

Киев  •  УНН

 • 8537 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Осужденный за подготовку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал фамилию непосредственного организатора и финансиста преступления. Об этом Луценко заявил сегодня в комментариях журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Герман подтвердил не только существование списка (будущих жертв - ред.), он подтвердил свои контакты с организатором и финансистом из РФ, фамилии известны. Наши спецслужбы принимают меры для розыска и задержания", - сказал Луценко.

Он отметил, что благодаря действиям украинских спецслужб удалось ликвидировать один из завербованных российских преступных центров на территории Украины. Но, по предварительной информации, такой центр был не один на территории Украины.

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Как сообщал УНН, следствие в уголовном производстве по приготовлению покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко завершено.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.

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