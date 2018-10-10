ГПУ: организатор покушения на Бабченко назвал фамилию заказчика и финансиста преступления

"Герман подтвердил не только существование списка (будущих жертв - ред.), он подтвердил свои контакты с организатором и финансистом из РФ, фамилии известны. Наши спецслужбы принимают меры для розыска и задержания", - сказал Луценко.



Он отметил, что благодаря действиям украинских спецслужб удалось ликвидировать один из завербованных российских преступных центров на территории Украины. Но, по предварительной информации, такой центр был не один на территории Украины.



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Как сообщал УНН, следствие в уголовном производстве по приготовлению покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко завершено.



Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.