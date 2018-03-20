ГПУ оприлюднила подробиці “справи Клименка”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральна прокуратура України оприлюднила подробиці кримінального провадження щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ще 52 осіб, які підозрюються у розкраданні бюджетних коштів, передає УНН.
“У даному провадженні притягнуто до кримінальної відповідальності 52 особи, у тому числі 5 начальників Головних управлінь Міндоходів та 4 їх заступників, 18 начальників та виконувачів обов’язків начальників державних податкових інспекцій”, — йдеться у повідомленні.
На даний час двоє підозрюваних осіб перебувають під вартою з визначенням сум застав на загальну суму 60 млн грн, 24 підозрюваними особами внесено заставу на загальну суму понад 77 млн грн, у зв’язку з чим щодо них діє запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України, двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, виділено в окреме провадження матеріали розслідування щодо ще 24 підозрюваних, зокрема Клименко, оголошені у розшук, щодо них судом надано дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду питання про обрання запобіжного заходу, ініційовано отримання дозволу на проведення спеціального розслідування.
Під час розслідування арештовано з метою забезпечення відшкодування збитків державі майно: 40 будинків, понад 100 квартир, понад 90 земельних ділянок, понад 130 нежитлових приміщень, понад 160 авто, 1000 вагонів, корпоративні права номінальною вартістю близько 400 млн грн.
Як повідомляв УНН, раніше заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про завершення досудового розслідування у кримінальному провадження про так звані “податкові майданчики Клименка”.