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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3172 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51073 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67581 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101015 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108561 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116264 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121670 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132790 просмотра

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ГПУ обнародовала подробности "дела Клименко"

ГПУ обнародовала подробности "дела Клименко"

Киев  •  УНН

 • 7977 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины обнародовала подробности уголовного производства в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и еще 52 человек, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, передает УНН.

"В данном производстве привлечены к уголовной ответственности 52 человека, в том числе 5 начальников Главных управлений Миндоходов и 4 их заместителей, 18 начальников и исполняющих обязанности начальников государственных налоговых инспекций", - говорится в сообщении.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей с определением сумм залогов на общую сумму 60 млн грн, 24 подозреваемыми лицами внесен залог на общую сумму более 77 млн ​​грн, в связи с чем в отношении них действует мера пресечения в виде залога с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УК Украины, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, выделено в отдельное производство материалы расследования по еще 24 подозреваемых, в том числе Клименко, объявленные в розыск, в отношении них судом предоставлено разрешение на задержание с целью повода для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, инициировано получения разрешения на проведение специального расследования.

В ходе расследования арестованы с целью обеспечения возмещения ущерба государству имущество 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемых "налоговых площадок Клименко".

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