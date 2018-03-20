ГПУ обнародовала подробности "дела Клименко"

"В данном производстве привлечены к уголовной ответственности 52 человека, в том числе 5 начальников Главных управлений Миндоходов и 4 их заместителей, 18 начальников и исполняющих обязанности начальников государственных налоговых инспекций", - говорится в сообщении.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей с определением сумм залогов на общую сумму 60 млн грн, 24 подозреваемыми лицами внесен залог на общую сумму более 77 млн ​​грн, в связи с чем в отношении них действует мера пресечения в виде залога с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УК Украины, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, выделено в отдельное производство материалы расследования по еще 24 подозреваемых, в том числе Клименко, объявленные в розыск, в отношении них судом предоставлено разрешение на задержание с целью повода для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, инициировано получения разрешения на проведение специального расследования.

В ходе расследования арестованы с целью обеспечения возмещения ущерба государству имущество 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемых "налоговых площадок Клименко".