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ГПУ оголосила підозри двом правоохоронцям за затримання і побиття аткивістів “Автомайдану”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України повідомив про підозри колишньому заступнику начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС Києва та заступнику начальника відділу цього ж управління у незаконному затриманні активістів “Автомайдану” за допомогою “тітушок” і застосування до активістів насильства й пошкодження автомобілів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ, передає УНН.

Як зазначили у ГПУ, їх підозрюють у спеціально спланованій операції із залученням “тітушок” в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації та наступне спільне з працівниками столичного спецпідрозділу “Беркут” незаконне затримання 8 активістів громадського руху “Автомайдан”", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів.

У подальшому, зазначили у прес-службі, активістів доставили до одного з райуправлінь міліції м. Києва, де указані правоохоронці надали завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України (перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося, насильством та спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве показання свідка і потерпілого, поєднані з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину зі штучним створенням доказів).

За клопотаннями органу слідства слідчим суддею стосовно одного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави та його відсторонено від посади заступника начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він на даний час займає.

Щодо іншого підозрюваного слухання клопотань про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він на даний час займає, судом призначено на 30.01.2016.

Нагадаємо, Генеральною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 17 колишніх інспекторів ДАІ, яким інкримінується складання завідомо неправдивих документів відносно учасників руху "Автомайдан".

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