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ГПУ объявила подозрения двум правоохранителям за задержание и избиение аткивистив "Автомайдана"

ГПУ объявила подозрения двум правоохранителям за задержание и избиение аткивистив "Автомайдана"

Киев • УНН

 • 6305 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрениях бывшему заместителю начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Киева и заместителю начальника отдела этого же управления в незаконном задержании активистов "Автомайдана" с помощью "титушек" и применения к активистам насилия и повреждения автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает УНН.

Как отметили в ГПУ, их подозревают в специально спланированной операции с привлечением "титушек" в ночь с 22 на 23 января 2014 г. на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17, провокации и последующем совместном с работниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинении к ним телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей.

В дальнейшем, отметили в пресс-службе, активистов доставили в одно из райуправлений милиции г. Киев, где указанные правоохранители предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось, насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, заведомо ложное сообщение о совершении преступления, заведомо ложное показание свидетеля и потерпевшего, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств).

По ходатайству органа следствия следственным судьей в отношении одного из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и его отстранили от должности заместителя начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.

В отношении другого подозреваемого слушание ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении его от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает, судом назначено на 30.01.2016 г.

Напомним, Генеральной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 17 бывших инспекторов ГАИ, которым инкриминируется составление заведомо ложных документов в отношении участников движения "Автомайдан".

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