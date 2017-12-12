Луценко: ГПУ наведе достатні докази в апеляційних інстанціях у справах Саакашвілі та Мельника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України наведе достатні докази та аргументи на підтримку своєї позиції в апеляційних інстанціях у справах екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та колишнього ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника. Про це сьогодні сказав на брифінгу в прокуратурі Автономної Республіки Крим Генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Далі будуть апеляційні суди. Ми впевнені, що в апеляції ми наведемо достатні докази щодо Мельника. До Вищого господарського суду ми провели рішення, попри дуже серйозний політичний тиск на суд, про те, що майно університету незаконно відчужене і зараз воно повернуте університету. Це практичне визнання того, що дії з його відчуження були незаконними. Також у матеріалах справи є докази того, що особисто Мельник давав вказівки своїм підлеглим про вчинення незаконних дій щодо цього майна", - наголосив він.
Ю.Луценко підкреслив, що хоча Ірпінський суд не побачив цих доказів, але прокуратура робитиме все для того, аби апеляційний суд, а, можливо, і новий Верховний Суд побачив ці докази і відновив справедливість та законність.
"Те саме стосується і ситуації з Саакашвілі. Ніяких істерик, ніяких криків не буде. Я не знаю, правда, як Саакашвілі буде тепер пояснювати наявність тоталітарного режиму і повну підпорядкованість Банковій, як він стверджує, усього державного та судового апарату. Тим не менше, ми живемо в демократії, наявність якої так різко відкидає пан Саакашвілі. Я буду робити все, щоб це була демократія, навіть якщо її рішення не збігаються з клопотаннями Генпрокуратури", - зауважив Генпрокурор.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив про тиск на нього через справу М.Саакашвілі.