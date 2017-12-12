Луценко: ГПУ приведет достаточные доказательства в апелляции по делам Саакашвили и Мельника

"Далее будут апелляционные суды. Мы уверены, что в апелляции мы приведем достаточные доказательства Мельника. К Высшего хозяйственного суда мы провели решение, несмотря на очень серьезный политическое давление на суд, о том, что имущество университета незаконно отчуждено и сейчас оно возвращено университета. Это практическое признание того, что действия по его отчуждению были незаконными. Также в материалах дела имеются доказательства того, что лично Мельник давал указания своим подчиненным о совершении незаконных действий в отношении этого имущества", - подчеркнул он.

Ю.Луценко подчеркнул, что хотя Ирпенский суд не увидел этих доказательств, но прокуратура будет делать все для того, чтобы апелляционный суд, а, возможно, и новый Верховный Суд увидел эти доказательства и восстановил справедливость и законность.

"То же касается и ситуации с Саакашвили. Никаких истерик, никаких криков не будет. Я не знаю, правда, как Саакашвили будет теперь объяснять наличие тоталитарного режима и полную подчиненность Банковой, как он утверждает, всего государственного и судебного аппарата. Тем не менее, мы живем в демократии, наличие которой так резко отвергает господин Саакашвили. Я буду делать все, чтобы это была демократия, даже если ее решения не совпадают с ходатайствами Генпрокуратуры", - отметил Генпрокурор.

Напомним, Ю.Луценко заявил о давлении на него из-за дела М.Саакашвили.