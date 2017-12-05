ГПУ направила Курченку підозру про спробу повалення влади в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура сьогодні направила українському бізнесмену-втікачу Сергію Курченку та його помічнику підозри про спроби вчинення незаконних дій з повалення влади в Україні. Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“І Курченку, і цій особі — його помічнику, ім'я якого ми поки не називаємо, вже сьогодні надіслано нові підозри про скоєння злочинів — фінансування і скидання у незаконний спосіб діючої української влади з метою повернення своїх активів незаконних очевидно”, — сказав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, ГПУ зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі близько 0,5 млн дол. США від бізнесмена Сергія Курченка для фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади.