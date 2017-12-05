ГПУ направила Курченко подозрение о попытке свержения власти в Украине

"И Курченко, и этому лицу - его помощнику, имя которого мы пока не называем, уже сегодня отправлены новые подозрения о совершении преступлений - финансирование и свержение незаконным способом действующей украинской власти с целью возвращения своих активов незаконных очевидно", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, ГПУ зафиксировала получения окружением экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили около 0,5 млн долл. США от бизнесмена Сергея Курченко для финансирования митингов в Украине для захвата государственной власти.