ГПУ направила Курченко подозрение о попытке свержения власти в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура сегодня направила украинскому бизнесмену беглецу Сергей Курченко и его помощнику подозрения о попытках совершения незаконных действий по свержению власти в Украине. Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"И Курченко, и этому лицу - его помощнику, имя которого мы пока не называем, уже сегодня отправлены новые подозрения о совершении преступлений - финансирование и свержение незаконным способом действующей украинской власти с целью возвращения своих активов незаконных очевидно", - сказал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, ГПУ зафиксировала получения окружением экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили около 0,5 млн долл. США от бизнесмена Сергея Курченко для финансирования митингов в Украине для захвата государственной власти.