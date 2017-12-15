ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо екс-голови Держінвестпроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.
Як зазначається, екс-голова Держінвестпроекту підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
"14.12.2017 обвинувальний акт за обвинуваченням останнього направлено до Печерського районного суду м.Києва для розгляду по суті", - повідомили в ГПУ.
Нагадаємо, НАБУ затримало чотирьох осіб у справі “Держінвестпроекту”.