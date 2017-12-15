ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы Госинвестпроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата ГПУ закончило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Как отмечается, экс-главу Госинвестпроекта подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).
"14.12.2017 обвинительный акт по обвинению последнего направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - сообщили в ГПУ.
Напомним, НАБУ задержало четырех человек по делу "Госинвестпроекта".