ГПУ направила до Іспанії клопотання про екстрадицію матері О.Онищенка - Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України направила компетентним органам Іспанії документи, необхідні для початку процедури екстрадиції в Україну матері народного депутата Верховної Ради Олександра Онищенка Інеси Кадирової. Про це у коментарі УНН повідомив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.
"Вчора отримали клопотання щодо екстрадиції і сьогодні відправили", - сказав Є.Єнін, відповідаючи на запитання чи звернулася ГПУ до Іспанії щодо екстрадиції матері О.Онищенка в Україну.
Він зазначив, що матеріали клопотання Генпрокуратура отримала від детективів НАБУ.
Як повідомляв УНН, 29 серпня 2016 року НАБУ оголосило у розшук матір О.Онищенка. Вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.
30 березня Інесу Кадирову затримано в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу та Європолу.