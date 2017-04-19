ГПУ направила в Испанию ходатайство об экстрадиции матери А.Онищенко - Е.Енин

"Вчера получили ходатайство об экстрадиции и сегодня отправили", - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос обратилась ли ГПУ в Испанию об экстрадиции матери А.Онищенко в Украине.

Он отметил, что материалы ходатайства Генпрокуратура получила от детективов НАБУ.

Как сообщал УНН, 29 августа 2016 НАБУ объявило в розыск мать А.Онищенко. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инесса Кадырову задержаны в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.