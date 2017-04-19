ГПУ направила в Испанию ходатайство об экстрадиции матери А.Онищенко - Е.Енин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21686 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83100 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142324 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102712 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106508 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150285 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГПУ направила в Испанию ходатайство об экстрадиции матери А.Онищенко - Е.Енин

ГПУ направила в Испанию ходатайство об экстрадиции матери А.Онищенко - Е.Енин

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину матери народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко Инессы Кадыровой. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Вчера получили ходатайство об экстрадиции и сегодня отправили", - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос обратилась ли ГПУ в Испанию об экстрадиции матери А.Онищенко в Украине.

Он отметил, что материалы ходатайства Генпрокуратура получила от детективов НАБУ.

Как сообщал УНН, 29 августа 2016 НАБУ объявило в розыск мать А.Онищенко. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инесса Кадырову задержаны в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

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