ГПУ конфіскувала підприємство Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За поданням Генеральної прокуратури України накладено спецконфіскацію до одного з підприємств, задіяного у злочинних схемах бізнесмена-втікача Сергія Курченка, який входив до найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“У ході розслідування оборудок з нафтопродуктами завдяки спільній роботі прокуратури Одещини, Національної поліції, Служби безпеки та фіскальної служби за рішенням суду застосовано спецконфіскацію на користь держави ТОВ „Лагуна-Рені“. Орієнтовна вартість цього майна становить понад 100 млн грн”, — написала Сарган.
За її словами, вказане підприємство придбано у 2012 році членами злочинної організації під керівництвом Курченка та використовувалося для маскування злочинів під виглядом фіктивного вивезення палива для ухилення від сплати податків.
Як повідомляв УНН, у березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
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За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.