ГПУ конфіскувала підприємство Курченка

КИЇВ. 28 лютого. УНН. За поданням Генеральної прокуратури України накладено спецконфіскацію до одного з підприємств, задіяного у злочинних схемах бізнесмена-втікача Сергія Курченка, який входив до найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.