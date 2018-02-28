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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54066 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 64606 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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ГПУ конфисковала предприятие Курченко

ГПУ конфисковала предприятие Курченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. По представлению Генеральной прокуратуры Украины наложена спецконфискация на одно из предприятий, задействованное в преступных схемах беглого бизнесмена Сергея Курченко, который входил в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"В ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация в пользу государства ООО "Лагуна-Рени". Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн", - написала Сарган.

По ее словам, указанное предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством Курченко и использовалось для маскировки преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

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По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".

Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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