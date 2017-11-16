ГПУ і поліція проводять обшуки у справі корупції в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральна прокуратура і Національна поліція у четвер проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в ПАТ "Укразалізниця". Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
"Важлива новина з УЗ покращила настрій. Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - повідомив він.
З його слів, зараз важливо, щоб справу довели до кінця.
"Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", - додав він.
Нагадаємо, 14 листопада правоохоронці прийшли із обшуками у філію "Львівської залізниці".