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ГПУ і поліція проводять обшуки у справі корупції в "Укрзалізниці"

ГПУ і поліція проводять обшуки у справі корупції в "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 12658 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральна прокуратура і Національна поліція у четвер проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в ПАТ "Укразалізниця". Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

"Важлива новина з УЗ покращила настрій. Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - повідомив він.

З його слів, зараз важливо, щоб справу довели до кінця.

"Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", - додав він.

Нагадаємо, 14 листопада правоохоронці прийшли із обшуками у філію "Львівської залізниці".

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