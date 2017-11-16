ГПУ и полиция проводит обыски по делу коррупции в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральная прокуратура и Национальная полиция в четверг проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, передает УНН.
"Важная новость с УЗ улучшила настроение. Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - сообщил он.
По его словам, сейчас важно, чтобы дело довели до конца.
"Правоохранители уверяют, что идут до конца и ни на какие компромиссы не согласны", - добавил он.
Напомним, 14 ноября правоохранители пришли с обысками в филиал "Львовской железной дороги".