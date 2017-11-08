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ГПУ готується передати НАБУ “справи Лазаренка” і “справи Януковича”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України готує до передачі НАБУ десятки тисяч справ, зокрема це справи щодо екс-прем’єра України Павла Лазаренка та екс-президента Віктора Януковича. Про це Генеральний прокурор україни Юрій Луценко заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

“Маємо сьогодні факт, що слідство передавати нікуди. У той же час, закон, а саме перхідні положення КПК України, абсолютно чітко говорять, що з 21 листопада функції слідства, крім проведення слідства по старим раніше порушеним справам, у Генеральної прокуратури України не буде. Всі інші теорії, що можна посилатися на інші статті відпадають у зв’язку з тим, що згідно Конституції прокуратура може здійснювати свою роботу виключно у межах чинного законодавства. Єдиний законодавчий приписо, який функціонує у цьому напрямку, є дуже простим - до 20 листопада завершується період смостійного слідства Генпрокуратури”, — зазначив Луценко.

За його словами, після цього за Генеральною прокуратурою залишиться приблизно 35 тис. раніше початих справ, за виключенням, близько 15 тис. справ, які мають бути передані НАБУ.

"...згідно цього закону, 20 листопада закінчується можливість самостійного слідства Генпрокуратури у справах щодо високопосадовців категорії “А”, які розпочаті до створення НАБУ. Величезна кількість справ, величезного обсягу уже зараз комплектується та готується до передачі НАБУ. Зокрема це справа Лазаренка на 12 тис. томів, справа Януковича на декілька тисяч томів“, — сказав Луценко.

Він наголосив, що зараз у Генеральній прокуратурі близько 20 300 кримінальних проваджень у слідчих органах прокуратури і ще 15 600 - у слідстві військової прокуратури.

“У сумі це близько 37 тисяч. З них близько 15 тис. підслідні ДБР, якого зараз немає. Для них це проблема з огляду на необхідність входження в суд справ і з огляду на кількість детективів та прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури”, — додав Генпрокурор.

Раніше Луценко заявив, що створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин.

Українські Національні Новини

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