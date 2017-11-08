ГПУ готовится передать НАБУ "дела Лазаренко" и "дела Януковича"

"Есть сегодня факт, что следствие передавать никуда. В то же время, закон, а именно переходные положения УПК Украины, совершенно четко говорят, что с 21 ноября функции следствия, кроме проведения следствия по старым ранее возбужденным делам, в Генеральной прокуратуре Украины не будет. Все остальные теории, что можно ссылаться на другие статьи отпадают в связи с тем, что, согласно Конституции, прокуратура может осуществлять свою работу исключительно в рамках действующего законодательства. Единственное законодательное предписание, которое функционирует в этом направлении, очень простое - до 20 ноября завершится период самостоятельного следствия Генпрокуратуры ", - отметил Луценко.

По его словам, после этого у Генеральной прокуратуре останется примерно 35 тыс. ранее начатых дел, за исключением, около 15 тыс. дел, которые должны быть переданы НАБУ.

"... согласно этому закону, 20 ноября заканчивается возможность самостоятельного следствия Генпрокуратуры по делам о тносительно должностных лиц категории "А", которые начаты до создания НАБУ. Огромное количество дел, огромного объема уже сейчас комплектуется и готовится к передаче НАБУ. В частности это дело Лазаренко на 12 тыс. томов, дело Януковича на несколько тысяч томов", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас в Генеральной прокуратуре около 20 300 уголовных производств в следственных органах прокуратуры и еще 15 600 - в следствии военной прокуратуры.

"В сумме это около 37 000. Из них около 15 тыс. подследственные ГБР, которого сейчас нет. Для них это проблема, учитывая необходимость вхождения в суд дел и учитывая количество детективов и прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры", - добавил генпрокурор.

Ранее Луценко заявил, что создание Государственного бюро расследования было задержано исключительно по политическим причинам.