ГПУ досі шукає у будівлі готелю "Україна" кулі часів Майдану

"Процес пошуку куль, як і інших речових доказів, він тривав від самого початку розслідування цих епізодів... Дійсно, зараз процес йде - висотні роботи, пов’язані з тим, щоб діставати ці кулі з будівель", - сказав прокурор.

Він пояснив, що ці роботи досі відбуваються у зв'язку з тим, що є понад 3 тисячі епізодів злочинів періоду Майдану. "І по цих епізодах, звісно, слідчий має в кожному разі визначати, що більш пріоритетно на даний момент... Тобто, якби можна було в ідеалі виділити не лише на кожен епізод, а на кожен напрям людину, то звісно, воно б виконувалося зразу і вже", – додав О.Донський.

"По огляду місця подій кулі вилучалися в перші ж дні, а далі, виходячи з того, що було пріоритетним,.. відповідно, робота так і будувалася. На сьогоднішній день от тому, власне, і до цього питання зараз підійшли. Хоча, хочу зазначити, що в готелі "Україна" кулі шукалися і в перші дні, щоправда, без залучення тих висотних робіт, тобто менш якісно", – сказав прокурор.

"Ми на сьогодні досі і трафіки телефонів отримуємо за ті періоди. І ми наклали арешт на той період, щоб оператори не могли знищувати. Питають судді: чого не взяли в перші дні? Але це ж не лінійний процес. Тобто, певні особи, вони встановлюються за результатами аналізу даних з’єднань щодо основних абонентів, і так далі", – додав він.

Нагадаємо, за даними ГПУ, у справі Майдану реальне покарання відбуває лише громадянин Азербайджану.