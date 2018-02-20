ГПУ до сих пор ищет в здании гостиницы "Украина" пули времен Майдана

"Процесс поиска пуль, как и других вещественных доказательств, он длился с самого начала расследования этих эпизодов... Действительно, сейчас процесс идет - высотные работы, связанные с тем, чтобы получать эти пули из зданий", - сказал прокурор.

Он пояснил, что эти работы до сих пор проходят в связи с тем, что есть более 3 тысяч эпизодов преступлений периода Майдана. "И в этих эпизодах, конечно, следователь должен в каждом случае определять, что более приоритетно на данный момент... То есть, если бы можно было в идеале выделить не только на каждый эпизод, а на каждое направление человека, то конечно, оно бы выполнялось сразу и уже", - добавил А.Донской.

"По осмотру места событий пули изымались в первые дни, а потом, исходя из того, что было приоритетным,.. соответственно, работа так и строилась. На сегодняшний день вот поэтому, собственно, и к этому вопросу сейчас подошли. Хотя, хочу отметить, что в гостинице "Украина" пули искались и в первые дни, правда, без привлечения тех высотных работ, то есть менее качественно", - сказал прокурор.

"Мы сегодня еще и трафики телефонов получаем за те периоды. И мы наложили арест на тот период, чтобы операторы не могли уничтожать. Спрашивают судьи: почему не взяли в первые дни? Но это не линейный процесс. То есть, определенные лица, они устанавливаются по результатам анализа данных соединений по основным абонентам, и так далее", - добавил он.

Напомним, по данным ГПУ, по делу Майдана реальное наказание отбывает только гражданин Азербайджана.