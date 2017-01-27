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ГПУ допитала З.Шкіряка по справам Майдану

ГПУ допитала З.Шкіряка по справам Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка допитали слідчі ГПУ по справі щодо подій під час Революції Гідності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні знову був на допиті в Головному слідчому управлінні ГПУ щодо подій на Майдані Гідності. Це мій четвертий виклик у цій справі і це той випадок коли я завжди приходив із задоволенням",- написав З.Шкіряк

За його словами допит у ГСУ ГПУ тривав понад 3 години.

"Власне, мої свідчення у цьому провадженні наразі закінчені. Втім, в будь-який час готовий прийти знову, у разі виникнення такої необхідності",- зазначив З.Шкіряк.

Як повідомляв УНН, з 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію.

Українські Національні Новини

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