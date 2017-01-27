ГПУ допитала З.Шкіряка по справам Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка допитали слідчі ГПУ по справі щодо подій під час Революції Гідності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні знову був на допиті в Головному слідчому управлінні ГПУ щодо подій на Майдані Гідності. Це мій четвертий виклик у цій справі і це той випадок коли я завжди приходив із задоволенням",- написав З.Шкіряк
За його словами допит у ГСУ ГПУ тривав понад 3 години.
"Власне, мої свідчення у цьому провадженні наразі закінчені. Втім, в будь-який час готовий прийти знову, у разі виникнення такої необхідності",- зазначив З.Шкіряк.
Як повідомляв УНН, з 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію.