ГПУ допросила З.Шкиряка по делам Майдана

"Сегодня снова был на допросе в Главном следственном управлении ГПУ относительно событий на Майдане Достоинства. Это мой четвертый вызов в этом деле и это тот случай, когда я всегда приходил с удовольствием", - написал З.Шкиряк

По его словам допрос в ГСУ ГПУ длился более 3 часов.

"Собственно, мои показания в этом производстве сейчас закончены. Впрочем, в любое время готов прийти снова, в случае возникновения такой необходимости", - отметил З.Шкиряк.

Как сообщал УНН, из 220 обвинительных актов, ГПУ направила в суд по делам Майдана, в 35 суды вынесли приговоры, которые вступили в действие.