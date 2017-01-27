ГПУ допросила З.Шкиряка по делам Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка допросили следователи ГПУ по делу о событиях во время Революции Достоинства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня снова был на допросе в Главном следственном управлении ГПУ относительно событий на Майдане Достоинства. Это мой четвертый вызов в этом деле и это тот случай, когда я всегда приходил с удовольствием", - написал З.Шкиряк
По его словам допрос в ГСУ ГПУ длился более 3 часов.
"Собственно, мои показания в этом производстве сейчас закончены. Впрочем, в любое время готов прийти снова, в случае возникновения такой необходимости", - отметил З.Шкиряк.
Как сообщал УНН, из 220 обвинительных актов, ГПУ направила в суд по делам Майдана, в 35 суды вынесли приговоры, которые вступили в действие.