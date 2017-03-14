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ГПУ дасть оцінку діям В.Парасюка у Слов'янську

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України дасть оцінку законності дій народного депутат України Володимира Парасюка на блокпосту у Слов'янську. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

"Генеральна прокуратура перевірить інцидент, який трапився на блокпосту у Слов'янську, і надасть оцінку діям нардепа Парасюка, відповідно до чинного законодавства", - сказала Л.Сарган.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Як повідомляв УНН, унаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.

Українські Національні Новини

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