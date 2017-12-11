ГПУ активно збирає докази правопорушень у Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України активно збирає доказову базу порушень в Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд. Про це під час виступу у щорічній Асамблеї держав-учасниць Римського статуту повідомив заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Андрій Андросов, передає УНН.

"Збір належної доказової бази для відповідних звернень до Міжнародного кримінального суду покладено, в тому числі, на прокуратуру України. Власне цим ми активно і займаємося", - заявив Андросов.

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Зазначено, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права правопорушення в Криму (викрадення та катування людей, примусовий призов у Збройні сили Росії, примусове переміщення людей з Криму та міста Севастополь) на тимчасово окупованій території є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

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Нагадаємо, в українському МЗС пояснили важливість схваленої Третім комітетом 72-ї сесії ГА ООН проекту резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.

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