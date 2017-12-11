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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107722 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125375 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105301 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107260 просмотра

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ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд

ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины активно собирает доказательную базу нарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд. Об этом во время выступления в ежегодной Ассамблеи государств-участников Римского статута сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Андрей Андросов, передает УНН.

"Сбор надлежащей доказательной базы для соответствующих обращений в Международный уголовный суд возложен, в том числе, на прокуратуру Украины. Собственно этим мы активно и занимаемся", - заявил Андросов.

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Отмечено, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права правонарушения в Крыму (похищение и пытки людей, принудительный призыв в Вооруженные силы России, принудительное перемещение людей из Крыма и города Севастополь) на временно оккупированной территории являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

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Напомним, в украинском МИД объяснили важность принятой Третьим комитетом 72-й сессии ГА ООН проекта резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

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