ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины активно собирает доказательную базу нарушений в Крыму для обращения в Международный уголовный суд. Об этом во время выступления в ежегодной Ассамблеи государств-участников Римского статута сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Андрей Андросов, передает УНН.
"Сбор надлежащей доказательной базы для соответствующих обращений в Международный уголовный суд возложен, в том числе, на прокуратуру Украины. Собственно этим мы активно и занимаемся", - заявил Андросов.
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Отмечено, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права правонарушения в Крыму (похищение и пытки людей, принудительный призыв в Вооруженные силы России, принудительное перемещение людей из Крыма и города Севастополь) на временно оккупированной территории являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.
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Напомним, в украинском МИД объяснили важность принятой Третьим комитетом 72-й сессии ГА ООН проекта резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".