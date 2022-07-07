Говорили, як військові люди: Залужний зустрівся з головою Штабу оборони Британії

Цитата

“Було надзвичайно приємно приймати в Україні Начальника Штабу оборони Великої Британії, адмірала сера Тоні Радакіна. Цей візит є потужним сигналом підтримки Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором”, – написав Залужний.

Деталі

Головнокоманувач Збройних Сил зазначив, що сторони “дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій”.

“Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу. Вдячний адміралу Радакіну і в його особі всьому Британському народові за непохитну підтримку України, допомогу і довіру”, – додав Залужний.

Доповнення

До Великої Британії прибула перша група українських військових для проходження підготовки у британських інструкторів.

"У відповідь на незаконне вторгнення рф в Україну уряд Великої Британії надає Україні військову допомогу обсягом 2,3 мільярдів фунтів стерлінгів. Це включає зобов'язання очолити інноваційну програму, метою якої є навчання до 10 000 новобранців з України у Великій Британії. Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців", - повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.